Perindo Gelar Mukernas 29 Juli 2024, Ambil Tema Transformasi Bangkit Untuk Indonesia Sejahtera

JAKARTA - Partai Perindo bakal menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 29-31 Juli 2024 mendatang. Perindo mengangkat tema Transformasi Bangkit untuk Indonesia Sejahtera.



"Terkait Mukernas yang akan kita gagas temanya adalah soal transformasi bangkit untuk Indonesia Sejahtera," kata Ketua Panitia Pelaksanaan Mukernas Partai Perindo, Muhammad Sopiyan, dalam tayangan SINDO Prime, Kamis (25/7/2024).



Sopiyan mengatakan tema ini menjadi tema yang strategis dalam rangka membangun partai ke dean. Apalagi, Mukernas ini juga sesuai dengan AD/ART dari Partai Perindo.



"Ini menjadi tema yang sangat strategis dalam konteks yaitu rasa optimisme terkait eksistensi partai dalam perbaikan ke depan, untuk bagaimana menata, bekerja untuk kebesaran partai menatap Pemilu 2029," ucapnya.



Di dalam Mukernas kali ini, Partai Perindo juga akan menyusuk program kerja dalam jangka satu tahun yakni 2024-2025. Adapun Mukernas dilakukan sebagai salah satu langkah evaluasi.



"Partai Peirndo ini kan usianya saya kira belum terlalu tua, baru dua fase pemilu. tentu bagi kita, kita akan belajar terus bagaimana memperbaikai diri," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)