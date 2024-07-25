Kebakaran Rumah di Rawajati, 3 Orang Jadi Korban

JAKARTA - Kebakaran melanda 2 rumah milik warga di kawasan Rawajati Timur 1, Pancoran, Jakarta Selatan semalam membuat 3 orang pun menjadi korban terdampak. Kebakaran diduga karena korsleting listrik.

"Benar kebakaran 2 rumah warga di Jalan Rawajati Timur 1, ada 3 orang korban," ujar Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda pada wartawan, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, kebakaran yang melanda 2 rumah warga itu terjadi pada Rabu (24/7/2024). Api berhasil dipadamkan oleh 20 unit dan 80 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan pada sekira pukul 20.18 WIB sebelum merembet ke rumah-rumah warga lainnya.

"Dugaan penyebabnya konsletring listrik, yang mana warga awalnya melihat api di lantai 2 salah satu rumah, warga lantas melaporkannya," tuturnya.

Adapun korban yang terdampak kebakaran tersebut, tambahnya, bernama Ismail (72) mengalami sesak napas dan Novirizal (32) mengalami luka bakar tangan dan sudah ditangani PMI. Begitu juga Sri Lasmini (54) yang mengalami syok telah ditangani oleh GMCI.

"Sementara warga terdampak mengungsi ke rumah saudara masing masing," katanya.



