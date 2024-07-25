Bus Rombongan Unpam Kecelakaan di Tol Cipali, Sejumlah Orang Terluka

JAKARTA - Sebuah bus yang membawa rombongan tenaga pendidik Pascasarjana Universitas Pamulang (Unpam) dikabarkan mengalami kecelakaan di ruas Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) KM 170, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat

Berdasarkan keterangan video amatir yang diterima iNews Media Group dilaporkan sejumlah pimpinan turut menjadi korban luka parah dalam insiden kecelakaan itu. Terlihat sebuah tiang terjatuh menutupi seluruh bagian jalan dan bus rombongan dari Unpam ringsek.

Terlihat sejumlah petugas dan unit ambulans untuk mengevakuasi korban kecelakaan rombongan bus tersebut.

"Laka terjadi karena besi ini jatuh di Jalan Tol, jadi kita nabrak besi di Majalengka KM 170 sekian bis kita hancur ini banyak pimpinan yang luka parah ini Yaallah," ucap seseorang dalam video amatir yang dikutip, Kamis (25/7/2024).