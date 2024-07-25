Ini Penyebab Kecelakaan Bus Rombongan Unpam di Tol Cipali

JAKARTA - Bus yang mengangkut rombongan Rektorat dan Dosen Pasca Sarjana Universitas Pamulang (Unpam) alami kecelakaan di Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) KM 170, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Keterangan sementara bus rombongan tertimpa tiang sehingga menyebabkan bus rusak parah. Kondisi ini terekam dalam video pendek yang diterima MNC Portal.

“Laka (kecelakaan lalu lintas) terjadi karena karena besih ini jatuh di jalan tol jadi kita nabrak besi ini Majalengka, kilometer 100 berapa ini? Bus kita hancur ini,” ujar keterangan dalam video tersebut diterima, Kamis (25/7/2024).