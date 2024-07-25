Penyebab RSU Citra Arafiq Depok Terbakar

DEPOK - Rumah Sakit Citra Arafiq, Sukmajaya, Kota Depok mengalami kebakaran hebat, pada Rabu 24 Juli 2024 malam sehingga membuat perawat mengevakuasi pasien keluar gedung ke tempat yang aman.

Kasi Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryati menyebut api berasal dari ruang trafo genset. Diduga penyebab kebakaran dipicu konsleting listrik dari ruang tersebut.

"Ruang trafo genset. Iya (diduga konsleting listrik)," kata Tessy saat dikonfirmasi, Kamis (25/7/2024).