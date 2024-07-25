Begini Penampakan Bus Rombongan Dosen Unpam yang Kecelakaan di Tol Cipali

JAKARTA - Bus yang mengangkut rombongan Rektorat dan Dosen Pasca Sarjana Universitas Pamulang (Unpam) tampak terperosok dan hampir masuk ke dalam parit, setelah menabrak tiang besih yang jatuh menimpa jalan tol.

Kecelakaan terjadi karena ada besi jatuh di jalan tol tepat saat bus melintas sehingga bus menabrak besi dan hancur. Adapun, lokasi kecelakaan bus diduga sementara terjadi di Tol Cipali, pada Rabu (24/7/2024) malam.

Dalam terekam video pendek yang diterima, tampak kaca bagian depan bus pecah dan beberapa bagian lainnya mengalami kerusakan. Hal ini membuat beberapa petugas dilokasi melakukan pengaman.



“Laka (kecelakaan lalu lintas) terjadi karena karena besih ini jatuh di jalan tol jadi kita nabrak besi ini Majalengka, kilometer 170 berapa ini? Bus kita hancur ini,” demikian keterangan dalam video tersebut diterima, Kamis (25/7/2024).