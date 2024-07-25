Cabuli Kakak Beradik di Bawah Umur, Marbot Masjid di Depok Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

DEPOK - Seorang marbot masjid di Mekarsari, Cimanggis, Depok berinisial MT alias Meka (37) ditangkap polisi, usai diduga melakukan rudapaksa atau pencabulan terhadap dua kakak-beradik berinisial AR (6) dan SAR (2) pada beberapa waktu lalu.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan kejadian itu terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok.

Pelaku berhasil diamankan oleh warga sekitar yang geram atas perbuatan bejatnya terhadap dua orang anak yang masih di bawah umur. Warga yang merasa marah dan kesal oleh tindakan pelaku segera mengambil tindakan untuk menangkap dan menyerahkannya kepada pihak berwajib.

"Pelaku akan dikenakan Pasal 81 dan/atau 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dengan demikian, pelaku terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara," kata Arya dalam keterangannya dikutip, Kamis (25/7/2024).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Share https://news.okezone.com/read/2024/07/25/338/3039213/cabuli-kakak-beradik-di-bawah-umur-marbot-masjid-di-depok-terancam-hukuman-15-tahun-penjara Share on mail Link successfully copied

Telusuri berita news lainnya