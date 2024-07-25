Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Identitas Dosen Unpam yang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |10:26 WIB
Ini Identitas Dosen Unpam yang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Tol Cipali
Illustrasi Mayat (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap identitas korban tewas kecelakaan bus yang mengangkut rombongan Dosen Universitas Pamulang (Unpam) di Jalan Tol Cipali KM 176.300 Jalur B Kabupaten Majalengka.

Korban meninggal dunia tersebut adalah, Sarwani yang merupakan Dosen Unpam. Dari informasi yang ada, Ia juga merupakan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. 

"Saudara DR. IR. H. SARWANI, MT, MM meninggal dunia di tempat kejadian selanjutnya dibawa ke RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon," kata Kasat Lantas Polres Majalengka, AKP Mochammad Ali dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

 

