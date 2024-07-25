Tampang Kakek 60 Tahun Spesialis Pencuri Rumah Kosong di Kalideres

JAKARTA - Tampang kakek berinisial Ai (60) pelaku spesialis pencuri rumah kosong di Kalideres, Jakarta Barat, dirilis polisi, Kamis (25/7/2024).

Diketahui, polisi telah menangkap pelaku lantaran hendak melakukan aksi pencurian di rumah warga di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi menyebut, Ai merupakan pelaku spesialis pencurian di rumah kosong.

Dari foto yang diterima terlihat Ai sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Wajah dari pelaku ada memar yang diduga sempat diamuk oleh warga setelah ketahuan mencuri.

“Pelaku merupakan spesialis pencurian rumah kosong. Sudah sering kali melakukan pencurian di rumah yang ditinggal pemiliknya,” kata Kapolsek Kalideres, Kompol Abdul Jana.

Ai sempat diamankan warga setelah ketahuan hendak mencuri di salah satu rumah warga yang ditinggal pemiliknya di Citra Garden I Bukit Indah II, Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu 21 Juli 2024.

“Saat itu, korban pergi ke gereja bersama istrinya untuk melaksanakan ibadah,” ujarnya.