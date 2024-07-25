Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN
Mayat di Bekasi

Usut Kasus Kematian Pegawai TPST Bantargebang, Polisi Curigai Sejumlah Saksi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |19:23 WIB
Usut Kasus Kematian Pegawai TPST Bantargebang, Polisi Curigai Sejumlah Saksi
Polisi masih menyelidiki kasus penemuan mayat pegawai TPST Bandargebang (Foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI - Kasus kematian Waryanto, pegawai TPST Bantargebang belum menemui titik terang. Meski demikian, polisi kini telah mencurigai sosok.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus mengatakan pihaknya telah memeriksa 45 saksi dalam kasus ini.

"Ini masih belum mengarah kepada pelaku namun kami ada beberapa saksi yang kami curigai," kata Firdaus kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Sosok-sosok yang dicurigai oleh penyidik, kata dia, terus didalami keterangan. Hanya saja, ia tidak merinci siapa saksi-saksi tersebut.

"Kami sedang dalami keterangannya, termasuk kami sedang kejar alibinya," kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179651//wanita_tewas_usai_pulang_dari_kelab_malam-G5iv_large.jpg
Pulang dari Kelab Malam, Wanita Ini Tewas di Depan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178360//mayat_bayi_di_bekasi-Fbek_large.jpg
Tragis! Mayat Bayi Ditemukan Tergantung di Portal Jalan Pekayon Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176273//mayat_lansia_di_depok-oSrV_large.jpg
Geger! Pria Lansia Ditemukan Tewas di Pasar Musi Sukmajaya Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176151//mayat-8nXl_large.jpg
Polisi Pastikan Terapis Wanita Tewas di Jaksel Tidak Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175172//terapis_tewas-rHMZ_large.jpg
Kematian Terapis Wanita di Jaksel, Polisi Dalami Motif dan Periksa 15 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174028//penemuan_mayat_terapi_muda-WSMv_large.jpg
Misteri Kematian Terapis Muda di Pejaten, Ada Luka Lecet di Tubuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement