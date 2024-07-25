Usut Kasus Kematian Pegawai TPST Bantargebang, Polisi Curigai Sejumlah Saksi

Polisi masih menyelidiki kasus penemuan mayat pegawai TPST Bandargebang (Foto: Okezone)

BEKASI - Kasus kematian Waryanto, pegawai TPST Bantargebang belum menemui titik terang. Meski demikian, polisi kini telah mencurigai sosok.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus mengatakan pihaknya telah memeriksa 45 saksi dalam kasus ini.

"Ini masih belum mengarah kepada pelaku namun kami ada beberapa saksi yang kami curigai," kata Firdaus kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Sosok-sosok yang dicurigai oleh penyidik, kata dia, terus didalami keterangan. Hanya saja, ia tidak merinci siapa saksi-saksi tersebut.

"Kami sedang dalami keterangannya, termasuk kami sedang kejar alibinya," kata dia.