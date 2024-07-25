Kesaksian Dosen saat Detik Menegangkan Kecelakaan Maut Bus Rombongan Unpam

TANGSEL - Kecelakaan bus berisi rombongan dosen Universitas Pamulang (Unpam) terjadi di Jalan Tol Cipali, Rabu 24 Juli 2024 malam. Kecelakaan itu tewaskan Direktur Pascasarjana, Sarwani, dan sejumlah orang lainnya terluka.

Salah satu dosen yang ikut dalam rombongan, Turnya, mengatakan, sebelum kecelakaan, bus Blue Star berencana kembali ke Tangsel usai menjalani Pengabdian Kepada Masyarakat (PKN) di daerah Kudus dan Jepara.

"Kami menggunakan bus yang sama pulang-pergi. Malam kejadian itu kami dalam perjalanan pulang PKN selama 2 hari di Kudus dan Jepara," katanya kepada Okezone, Kamis (25/07/24).

Bus berisi sekira 33 dosen Sarjana dan Pascasarjana itu berangkat PKN pada Senin 22 Juli 2024 malam. Dalam rombongan turut mendampingi Direktur Pascasarjana dan Wakil Rektor II, Dr Barto.

Dijelaskan Turnya, dalam perjalanan itu dia duduk di barisan depan berdampingan dengan Direktur Pascasarjana dan Warek II. Saat kejadian kebanyakan rombongan dalam posisi tertidur.

"Saya ada di kursi paling depan, waktu itu posisi tidur lalu tiba-tiba ada suara benturan," ujarnya.