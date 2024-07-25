Gerindra Beri Sinyal KIM Bakal Bersatu di Pilbup Bogor

BOGOR - Ada hal menarik saat Rakercab DPC Gerindra Kabupaten Bogor sekaligus penyerahan surat tugas DPP Gerindra untuk bakal calon bupati atau bakal calon wakil bupati Bogor pada Senin 22 Juli 2024 kemarin. Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani memberi sinyal bahwa KIM di Kabupaten Bogor bersatu.

“Meski Partai Gerindra bisa mengusung sendiri calon bupati Bogor, karena perolehan kursi di parlement sebanyak 12 dan itu sudah ckup sebagai syarat pendaftaran ke KPU, namun Gerindra tidak bisa membangun Kabupaten Bogor sendiri,” kata Ahmad Muzani dalam pidatonya.

Menurut Muzani, DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Harus merangkul partai – partai politik yang ada di Bumi Tergar Beriman.

“Membangun Kabupaten Bogor tidak mungkin sendirian. Partai Gerindra harus bersama-sama dengan kekuatan partai politik lainnya untuk membangun masa depan dan mensejahterakan masyarakatnya,” tuturnya.

Setelah Prabowo – Gibran dilantik dan resmi menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, maka perlu sosok kepala daerah yang bisa mengakselerasi program pemerintah ke depan. Sebab, membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia tidak mungkin sendirian.

"Kita perlu gubernur walikota dan bupati. Kita perlu bekerjasama dengan partai politik lain. Prabowo perlu seluruh partai potensial menjadi kekuatan bersama untuk membangun bangsa Indonesia ke depan," tegasnya.

Hingar-bingar eskalasi politik menjelang pilkada Kabupaten Bogor semakin dinamis pasca diberikannya surat tugas secara resmi kepada Rudy Susmanto oleh DPP Partai Gerindra untuk maju di pilkada mendatang.