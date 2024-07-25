Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gerindra Beri Sinyal KIM Bakal Bersatu di Pilbup Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |21:04 WIB
Gerindra Beri Sinyal KIM Bakal Bersatu di Pilbup Bogor
Ahmad Muzani
A
A
A

BOGOR - Ada hal menarik saat Rakercab DPC Gerindra Kabupaten Bogor sekaligus penyerahan surat tugas DPP Gerindra untuk bakal calon bupati atau bakal calon wakil bupati Bogor pada Senin 22 Juli 2024 kemarin. Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani memberi sinyal bahwa KIM di Kabupaten Bogor bersatu.

“Meski Partai Gerindra bisa mengusung sendiri calon bupati Bogor, karena perolehan kursi di parlement sebanyak 12 dan itu sudah ckup sebagai syarat pendaftaran ke KPU, namun Gerindra tidak bisa membangun Kabupaten Bogor sendiri,” kata Ahmad Muzani dalam pidatonya.

Menurut Muzani, DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Harus merangkul partai – partai politik yang ada di Bumi Tergar Beriman.

“Membangun Kabupaten Bogor tidak mungkin sendirian. Partai Gerindra harus bersama-sama dengan kekuatan partai politik lainnya untuk membangun masa depan dan mensejahterakan masyarakatnya,” tuturnya. 

Setelah Prabowo – Gibran dilantik dan resmi menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, maka perlu sosok kepala daerah yang bisa mengakselerasi program pemerintah ke depan. Sebab, membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia tidak mungkin sendirian. 

"Kita perlu gubernur walikota dan bupati. Kita perlu bekerjasama dengan partai politik lain. Prabowo perlu seluruh partai potensial menjadi kekuatan bersama untuk membangun bangsa Indonesia ke depan," tegasnya.

Hingar-bingar eskalasi politik menjelang pilkada Kabupaten Bogor semakin dinamis pasca diberikannya surat tugas secara resmi kepada Rudy Susmanto oleh DPP Partai Gerindra untuk maju di pilkada mendatang. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/340/3056099/pilkada-pHqD_large.jpg
Ribuan Massa Antar Pasangan Bursah Zarnubi - Widia Ningsih ke KPU Lahat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/337/3051983/gedung_mahkamah_konstitusi-5cHd_large.jpg
MK Bolehkan Kampus Jadi Tempat Kampanye Pilkada, Asal Kantongi Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/340/3038883/sekjen_perindo_ahmad_rofiq_di_kantor_dpp_pkb-qYiJ_large.jpg
Perindo Optimis PKB Bakal Dukung Siti Rohmi di Pilkada NTB 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178361//partai-mPe6_large.jpg
Survei IPO 2025: Elektabilitas Gerindra Teratas, PAN Masuk 5 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/320/3166027//prabowo-cL9V_large.jpg
Prabowo Malu Usai Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Jadi Tersangka: Mungkin Dia Khilaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement