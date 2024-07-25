Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Pocong di Operasi Patuh Jaya Polres Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |21:32 WIB
Ada Pocong di Operasi Patuh Jaya Polres Bekasi
Operasi Patuh Jaya di Bekasi
A
A
A

BEKASI - Ada yang beda pasa saat petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Bekasi melakukan gebrakan inovatif dalam sosialisasi Operasi Patuh Jaya 2024. Namun, yang membuat sosialisasi ini berbeda adalah penggunaan atribut pocong dan poster-poster keselamatan yang kreatif dan unik.

"Dengan metode apapun yang dilakukan dengan menggunakan gimik yang menarik agar pengguna jalan bisa mencerna pesan yang kami sampaikan," ujar Kasat Lantas Kompol Nopta Histaris Sujan, Kamis (25/7/2024).

Dengan pendekatan yang kreatif dan unik ini, kata Nopta, bersama personel dan Dinas Perhubungan (Dishub) digelar perempatan Lampu Merah, depan SGC, Jalan RE Martadinata, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (25/07/2024).

Menurutnya, pemilihan lokasi yang strategis di pusat keramaian Kabupaten Bekasi memungkinkan pesan sosialisasi menjangkau masyarakat secara luas. 
 
"Tepatnya hari ini kami dari Jajaran Satlantas Polrestro Bekasi melaksanakan Sosialisasi Operasi Patuh Jaya di simpul-simpul ruas jalan yang padat," katanya.

Nopta mengatakan dalam sosialisasi tersebut, fokus utama yang disampaikan adalah pentingnya kesadaran tentang berkendara yang baik dan aman, hal ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat fatal.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
