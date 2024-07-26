Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Mukernas, Partai Perindo Undang Presiden, Ketum Parpol, Hingga Kapolri dan Panglima TNI

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |00:03 WIB
Gelar Mukernas, Partai Perindo Undang Presiden, Ketum Parpol, Hingga Kapolri dan Panglima TNI
Muhammad Sopiyan
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada 29-31 Juli 2024 mendatang. Perindo turut menggelar sejumlah pejabat publik untuk datang pada acara tersebut.

Ketua Panitia Pelaksana Mukernas Partai Perindo, Muhammad Sopiyan menjelaskan partai politik peserta Pemilu 2024 akan diundang. Hal ini termasuk Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal masing-masing partai politik.

"Nanti dalam pembukaan tentu saja kita undang para Ketum Parpol peserta pemilu, Sekjen parpol peserta Pemilu, semua akan hadir," kata Sopiyan dalam tayangan SINDO Prime, Kamis (25/7/2024).

Partai Perindo jugam mengundang lembaga-lembaga negara hingga lembaga politik. Artinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto akan turut diundang.

"Kemudian (mengundang) lembaga politik, lembaga negara dari mulai Presiden hingga Menteri, DPR, MPR, Kapolri, Panglima TNI," sambungnya.

Tentunya, Mukernas ini juga mengundang seluruh pengurus DPP Partai Perindo, termasuk Ketua dan Sekretaris Partai Perindo di daerah. Tak hanya itu, organisasi sayap partai Perindo pun akan diundang.

"Karena ini Mukernas, yang kita undang tentu Ketua dan Sekretaris dari mulai tingkat provinsi karena pesertanya adalah pengurus DPW, yang kedua ialah Ketua Umum, Sekjen organisasi sayap partai, dan pengurus DPP," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
