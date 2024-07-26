Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Tenggara Pulau Enggano Bengkulu

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |01:08 WIB
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Tenggara Pulau Enggano Bengkulu
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan 5,2 magnitudo mengguncang Pulau Enggano, Bengkulu pada Jumat (26/7/2024) pukul 00.11 WIB. Gempa tersebut dinyatakan tidak berpotensi menyebabkan tsunami. 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut,  pusat gempa berada di 100 km tenggara Pulau Enggano, Bengkulu dengan titik koordinat 6.02 lintang selatan-102.87 bujur timur. Adapun pusat gempa berada di kedalaman 10 km. 

"Info Gempa dirasakan Mag:5.2, 26-Jul-24 00:11:41 WIB, Lok:6.02 LS, 102.87 BT (Pusat gempa berada di laut 100 km tenggara Enggano), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG melalui laman resminya. 

BMKG menyebutkan, gempa tersebut bisa dirasakan dengan intensitas II-III Modified Mercalli Intensity (MMI) di Kecamatan Pesisir Selatan. Yang artinya, getaran terasa nyata dari dalam rumah seperti ada truk yang lewat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/518/3066364/gempa_bumi-U6qM_large.jpeg
Gempa M4,2 Guncang Pacitan Jatim Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066330/gempa_bumi-eOL9_large.jpeg
Gempa M3,4 Guncang Sabu Raijua NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/525/3064835/rumah_warga_rusak_akibat_gempa_di_kabupaten_bandung-VtFx_large.jpg
BNPB : 710 Jiwa Mengungsi dan 532 Bangunan Rusak Berat Imbas Gempa di Kabupaten Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/340/3060983/gempa_bumi_alor-QW6g_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Alor NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/338/3049136/gempa_bumi-sTZE_large.jpg
Mengenal Apa Itu Gempa Megathrust yang Bisa Jadi Ancaman Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/338/3049116/gempa_megathrust-iJbY_large.jpg
7 Fakta Menarik Gempa Megathrust yang Perlu Kamu Ketahui
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement