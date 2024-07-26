Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Tenggara Pulau Enggano Bengkulu

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan 5,2 magnitudo mengguncang Pulau Enggano, Bengkulu pada Jumat (26/7/2024) pukul 00.11 WIB. Gempa tersebut dinyatakan tidak berpotensi menyebabkan tsunami.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut, pusat gempa berada di 100 km tenggara Pulau Enggano, Bengkulu dengan titik koordinat 6.02 lintang selatan-102.87 bujur timur. Adapun pusat gempa berada di kedalaman 10 km.

"Info Gempa dirasakan Mag:5.2, 26-Jul-24 00:11:41 WIB, Lok:6.02 LS, 102.87 BT (Pusat gempa berada di laut 100 km tenggara Enggano), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG melalui laman resminya.

BMKG menyebutkan, gempa tersebut bisa dirasakan dengan intensitas II-III Modified Mercalli Intensity (MMI) di Kecamatan Pesisir Selatan. Yang artinya, getaran terasa nyata dari dalam rumah seperti ada truk yang lewat.