Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Gelar Mukernas untuk Perkuat Struktur Sekaligus Cari Tokoh dan Figur Anak Muda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |01:53 WIB
Perindo Gelar Mukernas untuk Perkuat Struktur Sekaligus Cari Tokoh dan Figur Anak Muda
Partai Perindo
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada 29-31 Juli 2024. Perindo akan melakukan perbaikan struktur internal hingga penguatan partai pada Mukernas kali ini.

Ketua Panita Pelaksana Mukernas Partai Perindo, Muhammad Sopiyan mengatakan untuk memperkuat strukur, partai Perindo meyakini kehadiran sosok dan figur pemuda sangat dibutuhkan. Hal ini sekaligus menyongsong Pemilu 2029 mendatang.

"Kita lebih bagaimana berbicara dalam konteks perbaikan struktur yang lebih kuat lagi, kita mencari tokoh dan figur anak muda karena ini penting. Tahun 2029 target pemilu kita lebih banyak milenial, lebih fresh, punya semangat optimisme yang sangat luar biasa," kata Sopiyan dalam Sindo Prime, Kamis (25/7/2024).

Sopiyan tak merinci apakah akan ada tokoh dan figur pemuda baru yang akan diperkenalkan menjadi kader Perindo dalam Mukernas nanti. Namun demikian, ia meyakini banyak kader muda yang akan bergabung.

"Saya yakin pasti ada (kader muda baru). Paling tidak ini kita tidak melihat lagi ke belakang, kita melihat ke dean bahwa kita membutuhkan satu figur yang fresh, berani," ungkap dia.

Figur itu, kata dia, dibutuhkan sebagai pemecah gelombang dan memberiakn warna baru untuk partai Perindo. Ia meyakini figur-figur ini juga akan diisi dengan sosok-sosok yang baik.

"Ada pemecah gelombang buat partai ini yang kemudian bisa memberikan sebuah warna karena parpol ini sebagai alat perjuangan terhadap bangsa maka parpol harus diisi dengan orang baik," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement