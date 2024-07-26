Perindo Gelar Mukernas untuk Perkuat Struktur Sekaligus Cari Tokoh dan Figur Anak Muda

JAKARTA - Partai Perindo menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada 29-31 Juli 2024. Perindo akan melakukan perbaikan struktur internal hingga penguatan partai pada Mukernas kali ini.

Ketua Panita Pelaksana Mukernas Partai Perindo, Muhammad Sopiyan mengatakan untuk memperkuat strukur, partai Perindo meyakini kehadiran sosok dan figur pemuda sangat dibutuhkan. Hal ini sekaligus menyongsong Pemilu 2029 mendatang.

"Kita lebih bagaimana berbicara dalam konteks perbaikan struktur yang lebih kuat lagi, kita mencari tokoh dan figur anak muda karena ini penting. Tahun 2029 target pemilu kita lebih banyak milenial, lebih fresh, punya semangat optimisme yang sangat luar biasa," kata Sopiyan dalam Sindo Prime, Kamis (25/7/2024).

Sopiyan tak merinci apakah akan ada tokoh dan figur pemuda baru yang akan diperkenalkan menjadi kader Perindo dalam Mukernas nanti. Namun demikian, ia meyakini banyak kader muda yang akan bergabung.

"Saya yakin pasti ada (kader muda baru). Paling tidak ini kita tidak melihat lagi ke belakang, kita melihat ke dean bahwa kita membutuhkan satu figur yang fresh, berani," ungkap dia.

Figur itu, kata dia, dibutuhkan sebagai pemecah gelombang dan memberiakn warna baru untuk partai Perindo. Ia meyakini figur-figur ini juga akan diisi dengan sosok-sosok yang baik.

"Ada pemecah gelombang buat partai ini yang kemudian bisa memberikan sebuah warna karena parpol ini sebagai alat perjuangan terhadap bangsa maka parpol harus diisi dengan orang baik," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)