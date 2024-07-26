Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Undang Megawati ke Mukernas, Ketua Panitia: Sudah Konfirmasi Hadir

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |02:06 WIB
Perindo Undang Megawati ke Mukernas, Ketua Panitia: Sudah Konfirmasi Hadir
Muhammad Sopiyan
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo mengundang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada 29-31 Juli 2024 mendatang. Megawati pun dipastikan hadir.

"Bu Mega akan hadir, sudah confirmed," kata Ketua Panita Pelaksana Mukernas Partai Perindo, Muhammad Sopiyan, dalam tayangan Sindo Prime, Kamis (25/7/2024).

Megawati diundang langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesodibjo dan Ketua Harian I DPP Partai Perindo Angela Tanosoedibjo pada Kamis (25/7) hari ini. Kunjungan keduanya itu sekaligus menjalin silaturahmi terhadap salah satu tokoh nasional.

"Ini bagian dari sowan kepada bu Mega karena kita mengundang bu Mega. Beliau ada ketua umum PDI-P, tokoh nasional, mantan Presiden, punya pengalaman betul dalam membangun partai dari mulai sisi gelap sampai maju," sambungnya.

Sopiyan menilai kehadiran Megawati bakal penting apalagi dalam rangka membangun partai Perindo. Ia berharap Megawati menjadi tokoh inspirasi bagi kader-kadeer sekaligus anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2024 lalu.

"Tentu kita sebagai partai yang junior kita ingin ada inspiring terhadap sosok bu Mega, memberikan kader kita, anggota legislatif kita untuk bagaimana memberikan politik yang terbaik, soal bicara dalam konteks kebangsaan, nasionalisme, bicara nilai-nilai pancasila terhadap diri seorang politikus," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
