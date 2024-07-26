Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Inisial T di Balik Judi Onlie, Konon Tak Bisa Disentuh Hukum

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |05:40 WIB
5 Fakta Inisial T di Balik Judi Onlie, Konon Tak Bisa Disentuh Hukum
5 fakta inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online (Foto : Ilustrasi/Freepik)
INISIAL T mendadak bikin heboh lantaran disebut sebagai sosok yang mengendalikan judi online di negeri ini.

Berikut sejumlah fakta terkait sosok T:

1. Disebut oleh Kepala BP2MI

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani sebelumnya menyinggung soal kejahatan yang mengincar pekerja migran, termasuk judi online. 

Dia menyebut ada aktor utama di balik menjamurnya praktik ilegal tersebut berinisial T.

2. Kebal Hukum

Benny Rhamdani bahkan menyebut T tak bisa disentuh oleh hukum.

"Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum," kata Benny.

3. Bikin Jokowi hingga Kapolri Kaget

Meski belum mengungkapkan detail sosok T, namun Benny mengatakan hal ini telah disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara dihadapan Presiden Joko Widodo hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Presiden dan Kapolri pun kaget mendengar sosok T tersebut.

"Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu," ujarnya.

 

