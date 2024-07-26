Gunung Ibu Erupsi, Letusan Setinggi 300 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara masih terus mengalami erupsi hingga pagi ini, Jumat (26/7/2024). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, erupsi terbaru tercatat pada pukul 04.30 WIT.

"Tinggi kolom letusan teramati ± 300 m di atas puncak (± 1625 m di atas permukaan laut)," PVMBG dalam laman resminya.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 45 detik," sambungnya.