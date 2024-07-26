Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Diperiksa, Pegawai KPK Gadungan Diserahkan ke Bareskrim

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |05:53 WIB
Usai Diperiksa, Pegawai KPK Gadungan Diserahkan ke Bareskrim
Pegawai KPK gadungan diserahkan ke Bareskrim Polri usai diperiksa (foto: MPI/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - YS, pria yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diserahkan ke pihak Kepolisian. Hal itu setelah dirinya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. 


Setelah menjalani pemeriksaan, YS terlihat turun dari lanti dua kantor Lembaga Antirasuah dengan dikawal beberapa orang. Diantara mereka, terlihat ada yang memakai rompi berwarna biru dongker dengan tulisan Reserse di dada. 


YS dengan mengenakan pakaian berwarna coklat, terlihat tangannya terborgol. YS kemudian mengaku tidak ada niatan untuk memeras sejumlah pejabat dengan mengatasnamakan pegawai KPK. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180591//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-OZMR_large.jpg
Penyelidikan Whoosh, KPK Imbau Pihak yang Dipanggil Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180583//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-tjSf_large.jpg
Soal Dugaan Mark-Up Whoosh, KPK: Penyelidikan Masih Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180298//politikus_nasdem_rajiv_diperiksa_kpk-etdE_large.jpg
Skandal Korupsi CSR BI dan OJK, Politikus NasDem Rajiv Diperiksa KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180252//arya_daru-xdKq_large.jpg
Keluarga Arya Daru Minta Polisi Bongkar Pemeriksaan Vara dan Dion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180144//kpk-FjvE_large.jpg
KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Kemnaker, Sita Dokumen hingga Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180112//kpk-TSMY_large.jpg
Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Ditetapkan Tersangka Korupsi RPTKA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement