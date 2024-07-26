Usai Diperiksa, Pegawai KPK Gadungan Diserahkan ke Bareskrim

JAKARTA - YS, pria yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diserahkan ke pihak Kepolisian. Hal itu setelah dirinya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.



Setelah menjalani pemeriksaan, YS terlihat turun dari lanti dua kantor Lembaga Antirasuah dengan dikawal beberapa orang. Diantara mereka, terlihat ada yang memakai rompi berwarna biru dongker dengan tulisan Reserse di dada.



YS dengan mengenakan pakaian berwarna coklat, terlihat tangannya terborgol. YS kemudian mengaku tidak ada niatan untuk memeras sejumlah pejabat dengan mengatasnamakan pegawai KPK.