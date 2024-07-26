Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Erintuah Damanik, Ketua Majelis Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur dari Tuntutan 12 Tahun Penjara

Awaludin - Tri Kurniawan , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |09:40 WIB
Profil Erintuah Damanik, Ketua Majelis Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur dari Tuntutan 12 Tahun Penjara
Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik (foto: dok tangkapan layar)
A
A
A

HAKIM Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur, ia tidak terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti (29).

Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

Terdakwa juga dianggap masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban disaat masa-masa kritis. Hal itu dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum diatas," ujarnya, pada Rabu 24 Juli 2024.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164668//suap-H1O0_large.jpg
Breaking News! Eks Ketua PN Surabaya Divonis 7 Tahun Penjara Terkait Ronald Tannur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163710//pemerintah-Ri46_large.jpg
John Kei hingga Ronald Tannur Dapat Remisi HUT ke-80 RI, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163666//terpidana_ronald_tannur-YuLo_large.jpg
Terpidana Ronald Tannur Dapat Remisi HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160497//sidang-6os9_large.jpg
Bacakan Pleidoi, Eks Ketua PN Surabaya Minta Maaf ke MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/337/3152661//kejagung-R1ac_large.jpg
Cerita Pak RT Dibangunkan Penyidik Kejagung hingga Kaget Liat Tumpukan Uang Rp20,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148432//zarof-6w78_large.jpg
Uang Rp915 Miliar dan Emas 51 Kg Milik Zarof Ricar Dirampas untuk Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement