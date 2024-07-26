Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Terkini: Daruba Maluku Utara Diguncang Gempa M4,6

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |09:44 WIB
Gempa Terkini: Daruba Maluku Utara Diguncang Gempa M4,6
Gempa Daruba Maluku Utara (foto: dok BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,6 mengguncang Daruba, Maluku Utara, Jumat 26 Juli 2024, pukul 09.09 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di kedalaman 207 km. Titik gempa di 42 km Timur Laut Daruba Maluku Utara pada koordinat 2.39 Lintang Utara – 128.47 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.6, 26-Jul-2024 09:09:44WIB, Lok:2.39LU, 128.47BT (42 km TimurLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn:207 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

 

