Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mundur dari Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief Pilih Komisaris PLN

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |09:48 WIB
Mundur dari Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief Pilih Komisaris PLN
Andi Arief (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron menyampaikan, Andi Arief telah resmi mengundurkan diri dari partai usai diangkat menjado Komisaris Independen PT PLN (Persero).

"Beliau sudah mundur dari (Ketua) Bappilu, penggantinya tentu akan ada Plt," kata Herman saat ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis 25 Juli 2024 malam.

Herman mengaku, pihaknya belum menentukan pengganti Andi Arief. Ia menyampaikan, Demokrat akan sampaikan pengganti Andi bila sudah ditentukan.

"Sampai tadi malam pembahasan masih belum muncul, tapi mungkin dalam beberapa hari ke depan akan diumumkan," tutur Herman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180733//token_listrik-w5jm_large.jpg
Berapa Lama Masa Aktif Token Listrik Setelah Pembelian? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179579//diskon_listrik_pln-spyH_large.jpg
Ini Cara Hitung Token Listrik PLN Oktober 2025, Ada Diskon 50 Persen? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179290//diskon_listrik-B3Mr_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025, Berikut Cara Dapatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178879//diskon_listrik_pln-mJ0F_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025: Berikut Jadwal hingga Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178617//diskon_listrik_pln-H7gZ_large.jpg
Promo Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025 Sampai Kapan? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178326//diskon_listrik_pln-KP3U_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025, Ini Jadwal hingga Cara Dapatnya 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement