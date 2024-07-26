Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri KKP Wahyu Trenggono Datangi KPK, Ada Apa?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |09:55 WIB
Menteri KKP Wahyu Trenggono Datangi KPK, Ada Apa?
Gedung KPK (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2024).

Diketahui, Wahyu hadir sekira pukul 08.50 WIB. Terlihat Trenggono mengenakan pakaian batik berwarna coklat lengan panjang.

Terlihat ia menunggu di lobi Gedung Antirasuah tersebut. Kemudian, ia pun langsung masuk ke ruang pemeriksaan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan apapun baik dari Wahyu Trenggono maupun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

(Awaludin)

      
