Menteri KKP Wahyu Trenggono Datangi KPK, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2024).

Diketahui, Wahyu hadir sekira pukul 08.50 WIB. Terlihat Trenggono mengenakan pakaian batik berwarna coklat lengan panjang.

Terlihat ia menunggu di lobi Gedung Antirasuah tersebut. Kemudian, ia pun langsung masuk ke ruang pemeriksaan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan apapun baik dari Wahyu Trenggono maupun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

(Awaludin)