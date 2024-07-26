Iptu Rudiana Ayah Eky Akhirnya Buka Suara, Ungkap Alasannya Tak Pernah Muncul ke Publik

Iptu Rudiana akhirnya buka suara dan mengungkapkan alasannya tak muncul ke publik. (Foto: iNews)

BANDUNG - Ayah almarhum Rizky Rudiana alias Eky, Iptu Rudiana akhirnya buka suara dan mengungkapkan alasannya tak muncul ke publik untuk memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon. Dia beralasan tak muncul ke publik lantaran seorang anggota Polri yang harus menjaga kode etik.

Iptu Rudiana pun membantah kabar yang menyebutkan jika dirinya bersembunyi dari kasus pembunuhan pada 2016 silam. Selain itu, dirinya juga harus menjalakan tugasnya sebagai Kapolsek Kapetakan untuk melayani masyarakat.

"Saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena selama ini saya tidak pernah muncul di media. Tentunya karena apa? Saya seorang anggota polisi aktif, yang mana saya taat kepada aturan-aturan serta kode etik," ucap Ipdu Rudiana di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, dikutip dari tayangan Inews, Jumat (26/7/2024).

"Saya tidak menutup diri karena segala macam kegiatan sebagai Kapolsek tentunya sebagai pelayan masyarakat," tambahnya.

Ipdu Rudiana memastikan, tidak satupun informasi yang dirinya tutupi terkait kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon. "Dalam hal ini saya sama sekali tidak ada yang ditutup-tutupi, seperti yang saya sampaikan tadi saya sebagai anggota kepolisian aktif tentunya saya harus mentaati aturan-aturan yang ada," pungkasnya.

Untuk diketahui, ini merupakan kemunculan pertama Ipdu Rudiana setelah sebelumnya sempat sulit untuk ditemui. Pertemuan Iptu Rudiana bersama sejumlah awak media pun berlangsung di TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.