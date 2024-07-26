Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muncul ke Publik, Iptu Rudiana Menangis Tersedu-sedu saat Ziarah ke Makam Eky

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |11:18 WIB
Muncul ke Publik, Iptu Rudiana Menangis Tersedu-sedu saat Ziarah ke Makam Eky
Iptu Rudiana berziarah ke makam anaknya, Eky. (Foto: iNews)
BANDUNG - Ayah almarhum Rizky Rudiana alias Eky, Iptu Rudiana berziarah ke makam anaknya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Di depan makam Eky, Iptu Rudiana pun memanjatkan doa sambil menangis tersedu-sedu.

Iptu Rudiana memohon agar anaknya diberi ketenangan, serta dikuatkan dirinya yang tengah mencari keadilan dalam kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon.

"Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ditenangkan di alam sana. Mudah-mudahan perjuangan saya sebagai orang tua dalam menegakan keadilan menjadi yang terbaik dan juga membuahkan hasil dan mudah-mudahan anak saya diampuni segala dosa-dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas atas semua yang harus kami alami dan harus kami terima," ucap Iptu Rudiana.

"Aa Eky, tenang ya Aa. Mbap sudah 8 tahun ditinggal Aa Eky, Mbap terus berjuang mencari keadilan buat Aa Eky, Aa tenang disana ya," sambungnya, dikutip dari tayangan Inews, Jumat (26/7/2024).

Pada kesempatan itu, Iptu Rudiana akhirnya muncul ke publik dan bersedia diwawancara mengenai tudingan yang selama ini mengarah kepadanya. Iptu Rudiana yang ditemani kuasa hukumnya, Pitra Ramadoni memilih untuk diwawancara di makam anaknya. Saat ditanya kenapa memilih bertemu di makam Eky, Iptu Rudiana mengatakan jika hal ini karena petunjuk dari Allah.

"Semuanya tentunya karena petunjuk Allah, di mana sekarang saya mendapat dukungan dari Bang Pitra secara sukarela mendampingi saya," ucapnya.

"Tentunya saya ingin menyampaikan sekelumit atau yang selama ini menjadi pemberitaan-pemberitaan, mudah-mudahan dengan ini semuanya akan memahami apa yang saya rasakan," tambahnya.

 

