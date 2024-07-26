Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri KKP Wahyu Trenggono Selesai Jalani Pemeriksaan di KPK

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |12:11 WIB
Menteri KKP Wahyu Trenggono Selesai Jalani Pemeriksaan di KPK
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono telah selesai diperiksa di gedung Merah Putih Korupsi KPK (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono telah selesai diperiksa di gedung Merah Putih Korupsi KPK di Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2024). 

Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Wahyu turun dari lantai atas gedung KPK sekitar 11.25 WIB. Dia langsung menuju meja informasi untuk mengembalikan kartu visitor yang sebelumnya ia pakai selama menjalani pemeriksaan.

Tak langsung beranjak pergi dari lobby gedung KPK, nampak pria yang mengenakan batik coklat lengan panjang duduk terlebih dulu di bangku depan meja informasi. Sepertinya dia menunggu jemputan atau kendaraan pribadinya.

Sebelumnya, Wahyu hadir sekira pukul 08.50 WIB. Hingga saat ini belum ada pernyataan apapun dari Wahyu Trenggono maupun pihak KPK.

(Susi Susanti)

      
