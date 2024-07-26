Selesai Diperiksa KPK, Menteri KKP Wahyu Trenggono Bicara soal Kasus di 2017-2018

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono telah selesai diperiksa di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2024). Sakti mengaku ditayangkan soal kasus 2017-2018 saat pemeriksaan.

"Saya membantu KPK, artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa ini. Itu kan terjadi di 2017-2018 yang saya tau saya sampaikan, yang saya tidak tau tidak saya sampaikan," ujar Wahyu kepada wartawan.

Wahyu mengatakan sebagai warga negara Indonesia yang baik, keterangannya dibutuhkan untuk membantu KPK mengusut kasus tersebut.

"Saya harus membantu KPK, saya harus membantu ini saya dikasih makan," katanya.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapasitas dan materi pemeriksaan terhadap Wahyu. Namun, pemeriksaan ini diduga terkait dugaan korupsi Pengadaan Perangkat IT pada PT Telkom dan Grup, tahun 2017-2018.