Breaking News! Pendiri PMII KH Chalid Mawardi Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka, pendiri Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) KH. Chalid Mawardi, meninggal dunia pada Jumat (26/7/2024).

"Innalillahi wa innailaihi roojiuun, Telah berpulang ke Rahmatullah, Bapak KH. Chalid Mawardi, pendiri PMII," tulis pesan berantai dari Ketum ISNU, Ali Masykur Musa yang diterima redaksi.

Kabar wafatnya Chalid Mawardi sudah beredar dibanyak kalangan, termasuk pada aktivis. Almarhum bukan hanya pendiri PMII, namun juga dikenal sebagai pengabdi Nadhlatul Ulama (NU).

"Pengabdi NU sepanjang hayat. Kagem Beliau Insya Allah Husnul Khotimah, Alfatihah, Amin," imbuhnya.

Saat ini, jenazah dibawa ke kediamannya di kawasan Jakarta Barat. Besok, rencananya baru akan dimakamkan.

PMII merupakan organisasi kemahasiswaan Muslim berlandaskan Ahlussunnah wal jama'ah yang berdiri pada 17 April 1960 di Surabaya, Jawa Timur Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda NU.



(Arief Setyadi )