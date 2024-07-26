Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Pendiri PMII KH Chalid Mawardi Meninggal Dunia

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |16:09 WIB
Breaking News! Pendiri PMII KH Chalid Mawardi Meninggal Dunia
KH Chalid Mawardi (Foto: Nu Online)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka, pendiri Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) KH. Chalid Mawardi, meninggal dunia pada Jumat (26/7/2024).

"Innalillahi wa innailaihi roojiuun, Telah berpulang ke Rahmatullah, Bapak KH. Chalid Mawardi, pendiri PMII," tulis pesan berantai dari Ketum ISNU, Ali Masykur Musa yang diterima redaksi.

Kabar wafatnya Chalid Mawardi sudah beredar dibanyak kalangan, termasuk pada aktivis. Almarhum bukan hanya pendiri PMII, namun juga dikenal sebagai pengabdi Nadhlatul Ulama (NU). 

"Pengabdi NU sepanjang hayat. Kagem Beliau Insya Allah Husnul Khotimah, Alfatihah, Amin," imbuhnya.

Saat ini, jenazah dibawa ke kediamannya di kawasan Jakarta Barat. Besok, rencananya baru akan dimakamkan.

PMII merupakan organisasi kemahasiswaan Muslim berlandaskan Ahlussunnah wal jama'ah yang berdiri pada 17 April 1960 di Surabaya, Jawa Timur Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda NU.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/340/3068697/obituari-msqX_large.jpg
Kabar Duka, Rektor UIN STS Jambi Prof Asad Isma Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/340/3060054/obituari-OCsn_large.jpg
Ribuan Masyarakat Aceh Sholatkan Jenazah Ulama Sekaligus Bacawabup Tu Sop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/340/3060029/obituari-iWo8_large.jpg
Kabar Duka, Ulama Sekaligus Bacawagub Aceh Tu Sop Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038970/hamzah_haz-GNWA_large.jpg
Detik-Detik Prosesi Pemakaman Mantan Wapres Hamzah Haz Secara Militer di Cisarua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038907/megawati_soekarnoputri-OLwy_large.jpg
Berduka Wafatnya Hamzah Haz, Megawati Kenang Momen saat Memimpin Indonesia Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038890/ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-E8Gx_large.jpg
Hamzah Haz Wafat, Ketum PBNU: Pemimpin Gigih yang Memperjuangkan NU dan Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement