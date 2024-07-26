Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi ke Jawa Tengah Resmikan Kawasan Industri Terpadu Batang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |16:25 WIB
Jokowi ke Jawa Tengah Resmikan Kawasan Industri Terpadu Batang
Jokowi kunker ke Jateng. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada hari ini, Jumat (26/7/2024). Presiden dan rombongan tiba di Pangkalan TNI AD Ahmad Yani, Kota Semarang, sekitar pukul 14.40 WIB. 

Tampak menyambut kedatangan Presiden di Kota Semarang yakni Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi, Danlanumad Ahmad Yani Letkol CPN Adi Puruhita, serta Danlanal Kolonel Laut (E) Joko Andriyanto.

Presiden dan rombongan kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Batang dengan menggunakan mobil.

"Di Kabupaten Batang, Presiden Jokowi diagendakan untuk meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Sebelum peresmian, Presiden juga akan meninjau sejumlah pabrik yang ada di KITB," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk melakukan pelepasan perdana 16 ribu pasang sepatu yang dipusatkan di PT Yih Quan Footwear Indonesia. Usai kegiatan di Kabupaten Batang, Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Surakarta untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Jawa Tengah adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179968//kereta_cepat-R1rB_large.jpg
Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/470/3179965//jokowi-IwRv_large.png
Efek Rumah Pensiun Jokowi, Harga Tanah Tembus Rp17 Juta per Meter Persegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178684//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-xElV_large.jpg
HSN 2025, Jokowi: Santri Adalah Teladan Ketulusan dan Penerus Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177371//jokowi_hadiri_dies_natalis_kehutanan_ugm-k6SE_large.jpg
Alumni Pulang Kampus: Jokowi Hadiri Dies Natalis Kehutanan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176456//pegiat_media_sosial_tifauzia_tyassuma_atau_dr_tifa-57fh_large.jpg
Dr. Tifa Temukan Keanehan di Salinan Ijazah Jokowi: Tanda Tangan dan NIM Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175807//menteri_hukum_supratman_andi_agtas-VMzq_large.jpg
Menteri Supratman Soal Sosok ‘J’ di PSI: Saya Buru-buru Tanda Tangan, Nggak Hapal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement