Jokowi ke Jawa Tengah Resmikan Kawasan Industri Terpadu Batang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada hari ini, Jumat (26/7/2024). Presiden dan rombongan tiba di Pangkalan TNI AD Ahmad Yani, Kota Semarang, sekitar pukul 14.40 WIB.

Tampak menyambut kedatangan Presiden di Kota Semarang yakni Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi, Danlanumad Ahmad Yani Letkol CPN Adi Puruhita, serta Danlanal Kolonel Laut (E) Joko Andriyanto.

Presiden dan rombongan kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Batang dengan menggunakan mobil.

"Di Kabupaten Batang, Presiden Jokowi diagendakan untuk meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Sebelum peresmian, Presiden juga akan meninjau sejumlah pabrik yang ada di KITB," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk melakukan pelepasan perdana 16 ribu pasang sepatu yang dipusatkan di PT Yih Quan Footwear Indonesia. Usai kegiatan di Kabupaten Batang, Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Surakarta untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Jawa Tengah adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.