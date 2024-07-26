Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

24 Ribu Anak Indonesia Terlibat Pornografi, PPATK: Kami Melihat Tugas KPAI Berat Sekali

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |16:29 WIB
24 Ribu Anak Indonesia Terlibat Pornografi, PPATK: Kami Melihat Tugas KPAI Berat Sekali
Ilustrasi Pornografi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 24 ribu anak Indonesia berusia usai rentang 10 hingga18 tahun dilaporkan terlibat transaksi pornografi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

"PPATK menemukan dugaan  transaksi yang terkait dengan prostitusi anak itu yang melibatkan 24.000 anak, usia 10 sampai 18 tahun ya, yang pola transaksinya itu patut diduga secara kuat itu terkait dengan prostitusi lalu kemudian ada pornografi juga," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Gedung KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Ivan mngungkap dari ribuan anak itu, terpotret sebanyak 130 ribu transaksi. Jika ditotal nilainya sampai Rp127 Miliar.

"Nah transaksi ada yang tadi 24.000 tadi sekian itu, itu ada 130.000 transaksi angkanya mencapai Rp127. 371.000 sekian," sambungnya.

Ivan menyatakan bahwa temuan PPATK tersebut akan menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus ditangani. Namun bila kerja sama antarlembaga menurutnya semua bisa diselesaikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282//judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178982//polri_ungkap_38_ribu_kasus_narkoba_sepanjang_2025-yzBV_large.jpg
Polri Ungkap 38 Ribu Kasus Narkoba Sepanjang 2025, KPAI: Anak-Anak Rawan Terpapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175611//rapat-2zlV_large.jpg
Purbaya hingga Kepala PPATK Rapat Bareng Dasco, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170310//rekening_dormant_menjadi_motif_penculikan_dan_pembunuhan_kepala_cabang_pembantu_bank_bumn_berinisial_mip-vrq0_large.png
Apa Itu Rekening Dormant? Motif Mengejutkan di Balik Pembunuhan Pegawai Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169466//kawiyan-saeY_large.jpg
Terlibat Penjarahan Rumah Uya Kuya, KPAI: Hukum Jalan dan Hak Anak Dijaga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement