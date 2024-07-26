Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Lampu Jalan Tenaga Surya Kementerian ESDM

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |17:22 WIB
Polri Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Lampu Jalan Tenaga Surya Kementerian ESDM
Gedung Bareskrim Polri (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)2020 di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan bukti untuk memenuhi syarat penetapan tersangka.

"Sementara belum ada kendala, dan progres masih sesuai dengan perencanaan," katanya kepada wartawa, Jumat (26/7/2024).

Jika sudah valid dua alat bukti, maka segera diumumkan tersangka.

"Sudah banyak kegiatan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka pengumpulan bukti-bukti. Jika alat bukti sudah memadai dan memenuhi syarat, tentunya akan dilanjutkan dengan proses penetapan tersangka," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180516//prabowo-nDC0_large.jpg
Prabowo: Indonesia Sedang Melawan Korupsi dan Pebisnis Serakah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180331//gula-WBq3_large.jpg
5 Bos Perusahaan Gula Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Korupsi Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180308//mantan_kadisbud_dki_jakarta_iwan_henry_wardhana-Zoem_large.jpg
Korupsi SPJ Fiktif, Eks Kadisbud DKI Jakarta Divonis 11 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179840//pgn_subroto_2025-Hj8G_large.jpeg
PGN Raih Penghargaan Subroto 2025, Dukung Ketahanan dan Swasembada Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178874//patra_niaga-BLvM_large.jpg
Jaksa Minta Hakim Abaikan Eksepsi Mantan Dirut Pertamina Patra Niaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178273//polri_geledah_3_lokasi_terkait_dugaan_korupsi-O2vK_large.jpg
Polri Geledah 3 Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Pengelolaan Keuangan Blok Migas Langgak PT SPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement