Komnas HAM Sebut Kajian Peristiwa Kudatuli Akan Rampung dalam Waktu Dekat

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan bahwa kajian terkait peristiwa "Kudatuli" yang jatuh pada 27 Juli 1996 bakal rampung dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan jajaran Komnas HAM saat menerima perwakilan massa unjuk rasa Kudatuli, Jumat (26/7/2024).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigito mengatakan, pihaknya terharu akan upaya dan perjuangan yang dilakukan para penyintas tragedi Kudatuli 27 Juli 1996. Komnas HAM pun menyatakan komitmen akan merampungkan kajian atas insiden tersebut.

"Kami tahu ini sudah berpuluh tahun ya memperjuangkan kasus ini, dan kami berkomitmen untuk serius untuk mengerjakan kajian maupun nanti apa langkah-langkah ke depan yang akan menjadi keputusan Komnas HAM," terang Atnike saat beraudiensi dengan perwakilan pengunjuk rasa di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Atnike pun menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai yang telah memimpin kajian tragedi tersebut. Ia berkata, kajian itu bakal rampung dalam waktu dekat.