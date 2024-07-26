Profil Benny Rhamdani Kepala BP2MI, Pemberani Lempar Isu Inisial T Pengendali Judi Online

JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, soal sosok inisial T yang diduga pengendali bisnis judi online di Indonesia, bikin heboh. Inisial T itu langsung heboh, terutama netizen yang mempertanyakan siapa sosok dari orang tersebut.

Sayangnya, Benny hanya setengah-setengah menguak fakta itu. Dia bahkan belum melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri soal sosok inisial T, agar segera bisa ditindaklanjuti.

"Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, "sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scaming online'," kata Benny dikutip, Jumat (26/7/2024).

Nama Benny Rhamdani pun menjadi sorotan. Selama ini, Benny diketahui pernah menduduki jabatan parlemen. Pada tahun 2014-2019, Ia pernah menjadi Anggota DPD Sulut. Benny pernah menjadi Wakil Ketua Komite I DPD RI (2014-2017), serta menjadi Anggota Badan Sosialisasi MPR (2017-2018).

Saat menjadi mahasiswa, Benny juga dikenal sebagai aktivis di tokoh Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Ia pernah menjadi Wakil Sekretaris Cabang DPC GMNI Cabang Manado (1993-1994), Ketua Cabang PMII Cabang Manado selama 2 periode (1994-1997 dan 1997-1999).