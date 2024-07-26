Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Terima Izin Tambang dari Jokowi, Ketua PP Muhammadiyah : Dikit Lagi Hijau

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |17:47 WIB
Soal Terima Izin Tambang dari Jokowi, Ketua PP Muhammadiyah : Dikit Lagi Hijau
M Azrul Tanjung (MPI/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Muhammadiyah akan memutuskan menerima atau menolak izin kelola konsesi tambang dari pemerintahan Jokowi dalam Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah, Yogyakarta, pada Sabtu dan Minggu 27-28 Juli 2024.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, M Azrul Tanjung mengatakan bahwa tawaran pengelolaan konsesi tambang untuk ormas keagamaan sebelumnya telah dibahas dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024. Tapi, keputusan resminya akan disampaikan usai Konsolidasi Nasional.

"Memang sudah di bahas di pleno, tapi itu lampu kuning, sudah dikit lagi lampu hijau. Kita tidak tahu besok bagaimana akan bulat menerima tambang. Seandainya bulat, kita mau apa lagi? Kita Samina wa athona,"kata Azrul dalam diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024). 

Meski akan terjadi pro dan kontra dalam penerimaan izin tambang ini. Menurutnya perbedaan itu merupakan sebuah Rahmat. 

"Saya berkeyakinan pro kontra semata-mata mencintai persyarikatan ini. Pro kontra Rahmat Allah kita tidak usah terlalu risau karena perbedaan rahmatan bagi kita, kami terima dengan senang hati,"ucapnya.

Meski begitu, Muhammadiyah, kata Azrul, tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan perlu kajian terlebih dahulu mulai dari aspek sosial, lingkungan hingga ekonomi.

"Itu jadi kajian kita, PP Muhammadiyah tidak sembarangan atau sembrono menerima atau menolak ini. 
Kita bebas memberikan masukan dalam berbagai aspek, kita belum tahu keputusan finalnya,"tuturnya.
 

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3063977/ketua_umum_pp_muhammadiyah_haedar_nashir-siZM_large.jpg
Pimpinan Muhammadiyah Bertemu Jokowi di Istana Bahas Pembangunan SDM 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/337/3042400/ahmad_dahlan-6Zkh_large.jpg
Saat Kiai Ahmad Dahlan Undang Tokoh Komunis Jadi Pembicara dalam Rapat Muhammadiyah di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/337/3041228/konpers_muhammadiyah_soal_tambang-S70K_large.JPG
5 Fakta Muhammadiyah Terima Pengelolaan Tambang dari Pemerintah, Muhadjir Effendi Jadi Ketua Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/337/3041284/ketum_dan_sekum_muhammadiyah-wqaj_large.jpeg
Anggota DPR Yakin Izin Tambang Tak Akan Ubah Sikap Kritis Muhammadiyah Pada Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/337/3040816/konpers_muhammadiyah_soal_tambang-lw8f_large.JPG
4 Fakta Muhammadiyah Terima Pengelolaan Tambang, Siap Kembalikan Jika Rusak Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/337/3040705/abdul_muti-BKlg_large.JPG
Pengelola Tambang oleh Mummadiyah Diusahakan Pakai Model Usaha Not for Profit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement