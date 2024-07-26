Soal Terima Izin Tambang dari Jokowi, Ketua PP Muhammadiyah : Dikit Lagi Hijau

JAKARTA - Muhammadiyah akan memutuskan menerima atau menolak izin kelola konsesi tambang dari pemerintahan Jokowi dalam Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah, Yogyakarta, pada Sabtu dan Minggu 27-28 Juli 2024.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, M Azrul Tanjung mengatakan bahwa tawaran pengelolaan konsesi tambang untuk ormas keagamaan sebelumnya telah dibahas dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024. Tapi, keputusan resminya akan disampaikan usai Konsolidasi Nasional.

"Memang sudah di bahas di pleno, tapi itu lampu kuning, sudah dikit lagi lampu hijau. Kita tidak tahu besok bagaimana akan bulat menerima tambang. Seandainya bulat, kita mau apa lagi? Kita Samina wa athona,"kata Azrul dalam diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Meski akan terjadi pro dan kontra dalam penerimaan izin tambang ini. Menurutnya perbedaan itu merupakan sebuah Rahmat.

"Saya berkeyakinan pro kontra semata-mata mencintai persyarikatan ini. Pro kontra Rahmat Allah kita tidak usah terlalu risau karena perbedaan rahmatan bagi kita, kami terima dengan senang hati,"ucapnya.

Meski begitu, Muhammadiyah, kata Azrul, tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan perlu kajian terlebih dahulu mulai dari aspek sosial, lingkungan hingga ekonomi.

"Itu jadi kajian kita, PP Muhammadiyah tidak sembarangan atau sembrono menerima atau menolak ini.

Kita bebas memberikan masukan dalam berbagai aspek, kita belum tahu keputusan finalnya,"tuturnya.



(Salman Mardira)