Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Detik-Detik Pengungkapan Kasus Prostitusi Anak di Medsos: Dikendalikan dari Lapas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |17:49 WIB
Detik-Detik Pengungkapan Kasus Prostitusi Anak di Medsos: Dikendalikan dari Lapas
Polisi ungkap kasus pornografi anak. (Foto: Okezone/Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA Bareskrim Polri mengungkap detik-detik kasus prostitusi anak di bawah umur. Sindikat itu menyebarluaskan video syur melalui grup Telegram 'Premium Palace'

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni menyebut operasi penyebaran video itu dikendalikan dari Lapas oleh seorang tersangka berinisial IM (26). Dia merupakan pelaku utama yang sedang mendekam dipenjara karena kasus narkotika. 

"Kenapa di lapas masih bisa, Kami juga berkoordinasi dengan instansi Dirjen Lapas untuk bisa melakukan langkah-langkah yang sifatnya preemtif, preventif. Jadi situasinya seperti ini, pelaku utama di dalam Lapas bisa mengendalikan organisasi prostitusi itu mungkin ya," kata Dani dikutip, Jumat (26/7/2024).

Berdasarkan perannya, Dani menyebut tersangka IM selaku dalang utama bertugas membuat akun di media sosial X dan membentuk grup Telegram Premium Place. Akun tersebut dikelola langsung IM, termasuk mengelola transaksi pembayaran terhadap talent.

Dalam hal ini, Bareskrim Polri menangkap empat orang pelaku sindikat kasus eksploitasi anak di bawah umur dengan modus open BO melalui grup media sosial Telegram 'Premium Palace'.

Dani menjelaskan, praktik eksploitasi anak tersebut dilakukan oleh empat orang pelaku secara terorganisir sejak Juli 2023.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/338/3142498/pesta_gay-qHCp_large.jpg
Polisi: Alasan Pelaku Gelar Pesta Gay untuk Rayakan Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/338/3142496/pesta_gay-8QWM_large.jpg
Pesta Gay di Hotel Setiabudi Digerebek Polisi, 9 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038421/fantastis-transaksi-prostitusi-anak-lewat-medsos-capai-rp9-miliar-B3yJfHDiqx.jpg
Fantastis, Transaksi Prostitusi Anak Lewat Medsos Capai Rp9 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/512/2974688/terbongkarnya-tppo-grobogan-pelaku-gonta-ganti-gadis-bocil-dijual-keliling-kota-EhWL0xho8C.jpg
Terbongkarnya TPPO Grobogan, Pelaku Gonta-ganti Gadis Bocil Dijual Keliling Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/512/2908936/tim-siber-polda-jateng-bongkar-praktik-prostitusi-online-tawarkan-ibu-hamil-hingga-gay-rQbuNTSXv6.jpg
Tim Siber Polda Jateng Bongkar Praktik Prostitusi Online Tawarkan Ibu Hamil hingga Gay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/338/2889235/ungkap-prostitusi-anak-di-jakpus-polisi-sementara-amankan-2-korban-mjeZkdloko.jpg
Ungkap Prostitusi Anak di Jakpus, Polisi: Sementara Amankan 2 Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement