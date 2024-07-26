Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Barang-Barang yang Disita KPK dari Serangkaian Penggeledahan di Semarang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |18:07 WIB
Ini Barang-Barang yang Disita KPK dari Serangkaian Penggeledahan di Semarang
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto (MPI/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan barang-barang dan dokumen penting yang disita dari serangkaian penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah sejak Rabu 17 Juli 2024.

“Dokumen-dokumen APBD 2023 sampai dengan 2024 beserta perubahan, dokumen pengadaan masing-masing dinas, baik pengadaan dan penunjukkan langsung,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2024).

Tim penyidik KPK juga menyita catatan-catatan tangan dan sejumlah uang dari penggeledahan yang diketahui masih berlangsung di Semarang itu.

“Dokumen yang berisikan catatan tangan, ada sejumlah uang tapi masih dalam konfirmasi jumlahnya karena masih berlangsung," jelasnya.

Penggeledahan dilakukan KPK di Semarang terkait dengan penyidikan tiga kluster dugaan korupsi. Pertama kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang periode 2023-2024.

Dalam kasus ini, KPK sudah mencegah empat orang bepergian ke luar negeri.

Selain itu, penyidik KPK juga tengah mengusut perihal dugaan pemerasan pegawai negeri di Pemkot Semarang. Serta dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan penyelenggara negara di Pemkot Semarang.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/337/3043466/korupsi_pemkot_semarang-jTKd_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ketua Gapensi Semarang Martono soal Pertanyaan Penyidik: Lupa Mas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042872/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika-YJbG_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sebut Pengadaan di Dinas Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042592/semarang-n6Am_large.jpg
Suami Wali Kota Semarang Mbak Ita Juga Datang ke KPK, Ikut Diperiksa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042569/wali_kota_semarang-LK0u_large.jpg
Pakai Baju Hitam, Wali Kota Semarang Mbak Ita Akhinya Penuhi Panggilan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042518/semarang-qA2Q_large.jpg
KPK Akan Periksa Wali Kota Semarang Mbak Ita Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/337/3042147/kpk-ager_large.jpg
Korupsi Pemkot Semarang, KPK Periksa Kabid Penagihan Pajak hingga Sekda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement