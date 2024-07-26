Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muhammadiyah Dikabarkan Terima Tawaran Tambang, Jokowi: Kita Ingin Pemerataan Ekonomi 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |20:23 WIB
Muhammadiyah Dikabarkan Terima Tawaran Tambang, Jokowi: Kita Ingin Pemerataan Ekonomi 
Presiden Jokowi komentari Muhammadiyah terima tawaran mengelola tambang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal kabar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang telah menerima tawaran mengelola tambang untuk ormas keagamaan.

"Kita ini kan ingin pemerataan ekonomi, kita ingin keadilan ekonomi," kata Jokowi dalam keterangannya di Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Jokowi menyebut bahwa pihaknya tidak ingin mendorong atau memaksakan organisasi masyarakat keagamaan untuk menerima tawaran mengelola tambang.

"Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu enda.
Kalau memang berminat, ada keinginan regulasinya sudah ada itu aja," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dikabarkan telah menerima tawaran mengelola tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah Indonesia. Penawaran itu telah dibahas rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 lalu. 

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, M Azrul Tanjung mengatakan, keputusan resmi akan disampaikan usai Konsolidasi Nasional yang diselenggarakan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, 27-28 Juli 2024

"Memang sudah dibahas di Pleno, tapi itu Lampu kuning, sudah dikit lagi lampu hijau. Kita tidak tahu besok bagaimana akan bulat menerima tambang. Seandainya bulat, kita mau apa lagi? Kita sami'na wa atho'na," kata Azrul dalam diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179968//kereta_cepat-R1rB_large.jpg
Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/470/3179965//jokowi-IwRv_large.png
Efek Rumah Pensiun Jokowi, Harga Tanah Tembus Rp17 Juta per Meter Persegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463//muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179070//menteri_esdm_bahlil-MdFx_large.jpg
Tambang Emas Ilegal di Mandalika, Bahlil: Itu Urusan Penegak Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178694//warga_dibui_karena_pertahankan_tanah_leluhur-05me_large.jpg
11 Warga Dibui karena Pertahankan Tanah Leluhur, DPR: Hentikan Kriminalisasi Pejuang Hak Adat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178684//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-xElV_large.jpg
HSN 2025, Jokowi: Santri Adalah Teladan Ketulusan dan Penerus Perjuangan Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement