Muhammadiyah Dikabarkan Terima Tawaran Tambang, Jokowi: Kita Ingin Pemerataan Ekonomi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal kabar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang telah menerima tawaran mengelola tambang untuk ormas keagamaan.

"Kita ini kan ingin pemerataan ekonomi, kita ingin keadilan ekonomi," kata Jokowi dalam keterangannya di Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Jokowi menyebut bahwa pihaknya tidak ingin mendorong atau memaksakan organisasi masyarakat keagamaan untuk menerima tawaran mengelola tambang.

"Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu enda.

Kalau memang berminat, ada keinginan regulasinya sudah ada itu aja," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dikabarkan telah menerima tawaran mengelola tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah Indonesia. Penawaran itu telah dibahas rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 lalu.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, M Azrul Tanjung mengatakan, keputusan resmi akan disampaikan usai Konsolidasi Nasional yang diselenggarakan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, 27-28 Juli 2024

"Memang sudah dibahas di Pleno, tapi itu Lampu kuning, sudah dikit lagi lampu hijau. Kita tidak tahu besok bagaimana akan bulat menerima tambang. Seandainya bulat, kita mau apa lagi? Kita sami'na wa atho'na," kata Azrul dalam diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/7/2024).