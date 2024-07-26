Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Jokowi Terima Aduan saat Kunjungi Ponpes Sebelum Putuskan Berikan Izin Ormas Agama Kelola Tambang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |20:33 WIB
Cerita Jokowi Terima Aduan saat Kunjungi Ponpes Sebelum Putuskan Berikan Izin Ormas Agama Kelola Tambang
Jokowi ceritakan alasan berikan izin kelola tambang ke ormas keagamaan (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasannya membuat regulasi agar organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dapat mengelola tambang.

Awalnya Jokowi bercerita sering mendapatkan aduan saat dirinya mengunjungi pondok pesantren dan masjid. 

"Banyak yang komplain kepada saya, Pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar. Kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok. Waktu saya datang ke pondok pesantren berdialog di masjid," kata Jokowi dalam keterangannya di Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Karena aduan itulah, kata Jokowi, dirinya membuat aturan mengenai keterlibatan organisasi masyarakat keagamaan untuk dapat mengelola tambang.

"Itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas itu, ormas keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang. Tapi bukan ormasnya badan usaha yang ada di ormas itu baik koperasi maupun PT dan CV dan lain-lain," kata Jokowi.

Untuk diketahui, Jokowi menerbitkan aturan terbaru mengenai izin usaha tambang bagi ormas keagamaan. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. 

 

Halaman:
1 2
      
