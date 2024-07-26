Besok Ada Aksi Bela Palestina, Massa Konvoi Besar-besaran ke Kemayoran dari Masjid Al-Azhar Jaksel

JAKARTA - Sejumlah lembaga dan organisasi pendukung kemerdekaan Palestina akan menggelar aksi akbar. Mereka akan konvoi dari Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan sampai Parkir Barat Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kegiatan bertajuk Indonesia Peace Convoy: “Road to Freedom for Palestine” itu akan berlangsung pada Sabtu 27 Juli 2024 pada pukul 07.00 WIB.

Berdasarkan Instagram @indonesia.peace.convoy, kegiatan iring-iringan akan dimulai dari Jalan Raden Fatah, samping Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran, dan berakhir di Parkir Barat Jiexpo Kemayoran.

Puncak acara Indonesia Peace Convoy juga akan disemarakkan dengan berbagai kegiatan seperti monolog, orasi, bazaar, nasyid, dan doa untuk Palestina.

Dalam unggahan Instagram ya, gerakan Indonesia Peace Convoy juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari komunitas hingga mahasiswa untuk ikut dalam aksi bela Palestina.

