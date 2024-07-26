Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok Ada Aksi Bela Palestina, Massa Konvoi Besar-besaran ke Kemayoran dari Masjid Al-Azhar Jaksel

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |20:41 WIB
Besok Ada Aksi Bela Palestina, Massa Konvoi Besar-besaran ke Kemayoran dari Masjid Al-Azhar Jaksel
Aksi Bela Palestina
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah lembaga dan organisasi pendukung kemerdekaan Palestina akan menggelar aksi akbar. Mereka akan konvoi dari Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan sampai Parkir Barat Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kegiatan bertajuk Indonesia Peace Convoy: “Road to Freedom for Palestine” itu akan berlangsung pada Sabtu 27 Juli 2024 pada pukul 07.00 WIB.

Berdasarkan Instagram @indonesia.peace.convoy, kegiatan iring-iringan akan dimulai dari Jalan Raden Fatah, samping Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran, dan berakhir di Parkir Barat Jiexpo Kemayoran.

Puncak acara Indonesia Peace Convoy juga akan disemarakkan dengan berbagai kegiatan seperti monolog, orasi, bazaar, nasyid, dan doa untuk Palestina.

Dalam unggahan Instagram ya, gerakan Indonesia Peace Convoy juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari komunitas hingga mahasiswa untuk ikut dalam aksi bela Palestina.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/337/3047884/tim_mer_c_indonesia_daring_dalam_konferensi_pers-QyOi_large.jpg
Fasilitas Terbatas, Dokter MER-C Indonesia Lakukan Tindakan Operasi Pakai Senter HP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/338/3040323/massa_gelar_aksi-7JWN_large.jpg
Ribuan Orang Gelar Aksi Bela Palestina Kutuk Kebiadaban Zionis Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038346/ancam-dengan-senjata-pria-ini-didakwa-lakukan-kejahatan-rasial-ke-warga-as-keturunan-palestina-6b7F9rGVD1.jpg
Ancam dengan Senjata, Pria Ini Didakwa Lakukan Kejahatan Rasial ke Warga AS Keturunan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038326/sepakat-rekonsiliasi-14-faksi-palestina-tanda-tangani-deklarasi-beijing-untuk-akhiri-perpecahan-chIbFrfVcD.jpg
Sepakat Rekonsiliasi, 14 Faksi Palestina Tanda Tangani Deklarasi Beijing untuk Akhiri Perpecahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038279/lakukan-kekerasan-terhadap-warga-palestina-jepang-jatuhkan-sanksi-ke-4-pemukim-israel-di-tepi-barat-dUZFa9yNRP.jpg
Lakukan Kekerasan Terhadap Warga Palestina, Jepang Jatuhkan Sanksi ke 4 Pemukim Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038072/bombardir-khan-younis-gaza-tentara-israel-bantai-70-warga-palestina-termasuk-anak-anak-L3KhpxlQHh.JPG
Bombardir Khan Younis Gaza, Tentara Israel Bantai 70 Warga Palestina Termasuk Anak-Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement