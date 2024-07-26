Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR: Sidang ke-2 IPPP Hasilkan Kesepakatan Buat Wadah Antarparlemen Pasifik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |20:46 WIB
DPR: Sidang ke-2 IPPP Hasilkan Kesepakatan Buat Wadah Antarparlemen Pasifik
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan adanya kesepakatan pembuatan wadah antarparlemen Pasifik dalam sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar DPR di Jakarta, Kamis 25 Juli 2024 kemarin.

Ia berkata, kesepakatan itu didasari agar jalur komunikasi antara DPR RI dengan parlemen negara-negara Pasifik berjalan dengan lancar untuk menyelesaikam isu strategis. 

Menurutnya, regionalisme yang efektif dapat menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi di kawasan tanpa perlu membawa ke forum multilateral, misalnya seperti PBB. 
 


“Sehingga jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan kita akan membicarakannya secara bersama sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian salah paham sehingga bisa dilakukan dahulu tanpa membawa masalah ini secara besar,” ucap Puan dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

Dalam beberapa kesempatan di Sidang ke-2 IPPP, Puan juga menyatakan, Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan sebagai negara kepulauan yang dikelilingi perairan dan lautan. 

Menurutnya, Indonesia dan negara Pasifik menghadapi tantangan yang sama seperti ancaman perubahan iklim, terjadinya bencana, dan tantangan dalam pengelolaan laut serta perairan.

"Kesamaan tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang dengan fokus bekerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
