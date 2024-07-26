PKB soal Dukungan di Pilgub Jakarta : 99,9 Persen ke Anies!

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya akan mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Putusan sudah dibuat, tinggal diumumkan saja.

Jazilul menjelaskan bahwa keputusan memilih Anies didasarkam pada usulan DPW PKB DKI Jakarta. Ia berkata, DPP PKB memperlakukan khusus DPW PKB DKI Jakarta lantaran telah berhasil menaikan pereolehan suara di Pileg 2024.

"Sudah DKI Jakarta sudah (ditentukan). DPP itu kan apa kata wilayah, untuk Jakarta sudah saya sampaikan kan? Kalau DKI ini perlakuannya khusus sebab PKB DKI kemarin 2024 memiliki prestasi, menaikkan kursi DPR RI 2 DPRD naik 100% maka apa yang disampaikan oleh DPW ini itu bagian yang menjadi keputusan DPP sudah," tutur Jazilul kepada wartawan saat dihubungi, Jumat (26/7/2024).

Kendati demikian, Jazilul menjelaskan alasan DPP PKB belum memberikan secara resmi surat reklmendasi dukungan kepada Anies. Salah satunya, kata dia, masih mencermati dinamika politik di Jakarta.

"Kalau soal menyakut administrasi dan surat menyurat itu bagi kami itu gampang. Gampang. Yang penting partai-partainya paten dulu," terangnya.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Gus Jazil ini mengatakan, presentase dukungan ke Anies sudah hampir 100 persen. "Kalau ke Pak Anies. 99,9 persen. Satu lagi apa tuh indikatornya yang belum tersampai? Iya ini udah 99,9 tinggal ketik doang kirim, udah ada," ucap Gus Jazil.

"Menunggu yang lain. Partai-partai yang lain yang masih ragu-ragu ayo bareng. Yang punya kepentingan bersama dengan Pak Anies ayo berbicarakan. Gitu aja," imbuhnya.