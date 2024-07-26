Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Milad ke-49, MUI Diminta Jadikan Umat Islam Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:08 WIB
Milad ke-49, MUI Diminta Jadikan Umat Islam Tuan Rumah di Negeri Sendiri
Wapres buka acara Milad ke-49 MUI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA -  Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar puncak perayaan milad ke-49 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024) malam.

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin membuka acara puncak perayaan milad MUI tersebut.

"MUI sudah saatnya proaktif dalam mendukung Prabowo menjadikan umat Islam sebagai tuan rumah di negerinya sendiri," ujar Ketua Lembaga Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dalam keterangannya.

Selama ini, kata dia, umat Islam hanya menjadi penonton dan pinggiran dalam pembangunan. Sedangkan segelintir konglomerat bisa menguasai porsi ekonomi hingga sebesar 60 persen.

Apabila struktur ekonomi dan sosial yang penuh ketimpangan terus dipertahankan, maka besar kemungkinan kegelisahan sosial akan menjadi momok bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. 

"Untuk itu isu Prabowo akan menciptakan pertumbuhan tinggi, 8%, harus bersifat inklusif. Artinya, pertumbuhan ekonomi itu harus menyasar pada kesejahteraan rakyat banyak, khususnya umat Islam, yang selama ini terpinggirkan," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178857//narkoba-DoYy_large.jpg
Polri Tangkap 51.763 Tersangka Narkoba, Wasekjen MUI: Penegakan Hukum Harus Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175161//mui-xghB_large.jpg
MUI Jakarta: Air Tidak Hanya Penuhi Kebutuhan Dasar, tapi Bermakna dalam Tradisi Agama dan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/614/3175133//ponpes_al_khoziny_sidoarjo_ambruk-H6T4_large.jpg
MUI Ajak Umat Islam Sholat Ghaib untuk Korban Ambruknya Ponpes Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174808//makan_bergizi_gratis-Q4H3_large.jpg
Nampan MBG Wajib Bersertifikat Halal Usai Terindikasi Minyak Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/614/3173569//ketua_mui_bidang_ekonomi_kh_lukmanul_hakim-aiPk_large.jpg
Kenang KH Lukmanul Hakim, Ketua MUI : Pekerja Keras dan Banyak Ide
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173510//mui-o9B0_large.jpg
Ketua MUI Bidang Ekonomi KH Lukmanul Hakim Wafat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement