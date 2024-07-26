Milad ke-49, MUI Diminta Jadikan Umat Islam Tuan Rumah di Negeri Sendiri

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar puncak perayaan milad ke-49 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024) malam.

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin membuka acara puncak perayaan milad MUI tersebut.

"MUI sudah saatnya proaktif dalam mendukung Prabowo menjadikan umat Islam sebagai tuan rumah di negerinya sendiri," ujar Ketua Lembaga Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dalam keterangannya.

Selama ini, kata dia, umat Islam hanya menjadi penonton dan pinggiran dalam pembangunan. Sedangkan segelintir konglomerat bisa menguasai porsi ekonomi hingga sebesar 60 persen.

Apabila struktur ekonomi dan sosial yang penuh ketimpangan terus dipertahankan, maka besar kemungkinan kegelisahan sosial akan menjadi momok bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

"Untuk itu isu Prabowo akan menciptakan pertumbuhan tinggi, 8%, harus bersifat inklusif. Artinya, pertumbuhan ekonomi itu harus menyasar pada kesejahteraan rakyat banyak, khususnya umat Islam, yang selama ini terpinggirkan," imbuhnya.