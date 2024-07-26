Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anak Edward Tannur Divonis Bebas, Jazilul Fawaid: Enggak Ada Kaitannya Sama PKB!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:24 WIB
Anak Edward Tannur Divonis Bebas, Jazilul Fawaid: Enggak Ada Kaitannya Sama PKB!
Jazilul Fawaid mengatakan kasus anak Erward Tannur tidak ada kaitannya dengan PKB (Foto: mpr.go.id)
JAKARTA -  Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid tak mau mencampuri urusan putusan vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, yang mrtupskan anak politikus PKB, Edward Tannur, atas kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti (29). Dia pun meminta agar hal tersebut tidak dikaitkan-kaitkan dengan partainya.

"Saya piker, kita kalau urusan hukum berbasis pada fakta pengadilan saja, Tidak usah dikait-kaitkan dengan pihak yang lain. Gunakan prosedur formal," ujar Jazilul saat dihubungi, Jumat (26/7/2024).

Menurutnya, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan PKB meski ayah dari Ronald Tannur merupakan politikus PKB. "Ini enggak ada kaitan sama sekali dengan PKB. Peristiwa ini enggak ada kaitan sama sekali dengan PKB," sambungnya.

Dia menyebut bila mana ada dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dalam memutus perkara itu, menurutnya sudah ada Komisi Yudisial (KY) yang berwewenang melakukan investigasi.

"Kalau misalkan ada hakimnya yang kurang pas, kan ada KY, kalau ada perlu upaya hukum, masih ada upaya hukum lainnya," katanya.

 

