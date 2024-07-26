Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang IPPP, Ketua DPR Dorong Pemberdayaan Perempuan di Pasifik Berpartisipasi dalam Politik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:24 WIB
Sidang IPPP, Ketua DPR Dorong Pemberdayaan Perempuan di Pasifik Berpartisipasi dalam Politik
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)




JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta agar pemberdayaan perempuan dapat dilakukan di Pasifik saat membuka Sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta Pusat, Kamis 25 Juli 2024.

Puan menyatakan bahwa DPR siap untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dengan Parlemen negara-negara Pasifik, khususnya terkait fungsi parlemen yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
 
“Terkait pembangunan inklusif di Pasifik, saya mendorong pemberdayaan perempuan di Pasifik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik, dan untuk memegang jabatan publik,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).

Puan menyadari memang di setiap negara Pasifik memiliki mekanisme dan aturan yang berbeda terkait dengan isu pemberdayaan perempuan di negaranya. Meski begitu ia meyakini peningkatan kapasitas perempuan di negara-negara Pasifik akan semakin meningkat.

“Kami sepakat akan lebih detail membicarakan hal itu di setiap negara di mana kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bisa lebih dipertimbangkan,” tutup Puan.

Salah satu delegasi Sidang ke-2 IPPP, Gloria Guttenbeil Pole’o dari Parlemen Tonga menyambut baii apa yanhmg disuarakan Puan. Pasalnya, ia merasa, keterlibatan perempuan di parlemen masih minim di negaranya.

 

Halaman:
1 2
      
