Pekan Depan, KPK Periksa Saksi Korupsi Pemkot Semarang, Termasuk Mbak Ita ?

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggelar penggeledahan di sejumlah lokasi di Semarang, Jawa Tengah. Pada pekan depan, KPK baru akan memeriksa sejumlah saksi.

"Jadi, masih kegiatan yang lain. Kemungkinan besar kegiatan pemeriksaan itu akan dilaksanakan minggu depan," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2024).

Saat disinggung perihal kemungkinan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita diperiksa, Tessa belum bisa memastikan hal tersebut.

“Kalau untuk Semarang, sampai dengan saat ini saya belum terinfo adanya kegiatan pemeriksaan saksi,” ujar Tessa.

Tessa menambahkan, pemeriksaan saksi kemungkinan akan dilakukan tim penyidik di Semarang lantaran semua kegiatan penggeledahan dilakukan di daerah tersebut.

“Kemungkinan besar sih di sana, karena tim Satgas penyidikannya sedang berkegiatan di sana ya pasti akan melanjutkan di sana,” ujarnya.

“Kemungkinan besar ya tapi kalau memang nanti akan dibawa ke sini untuk diperiksa, bisa jadi juga seperti itu. Namun pastinya nanti kami akan update,” pungkasnya.