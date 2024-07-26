Kiai Chalid Mawardi Wafat, Cak Imin: Allah Memanggilmu Dalam Pelukan Surga-Nya, Selamat Jalan!

JAKARTA - Ketua Majelis Pembina Nasional PB PMII, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya salah satu pendiri PMII, Kiai Chalid Mawardi.

Almarhum akan dikebumikan di komplek pemakaman Al-Azhar, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu, 27 Juli 2024.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tentu sangat bersedih, berduka yang amat dalam. Diiringi doa semoga beliau pak Chalid Mawardi sahabat Cholid Mawardi," kata Cak Imin di Berastagi, Kabupaten Karo, Jumat (26/7/2024).

Dikatakan Cak Imin, Kiai Chalid Mawardi adalah sosok teladan bagi seluruh kader PMII. Ia tak sungkan memberi motivasi kepada kader PMII meski di usia senja.

"Teladan kita semua yang terus memberi motivasi, semangat dan bahkan didalam usia beliau terus hadir dan memberikan motivasi kepada para aktivis PMII," ujarnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun bersyukur mendapat kesempatan berinteraksi dan mendapat arahan langsung dari Kiai Chalid semasa hidup.

"Saya bersyukur sempat bersama beliau, berinteraksi, mendapatkan arahan dan motivasi. Hari ini kita kehilangan seorang tokoh besar. Pendiri PMII, aktivis Nahdlatul Ulama, Kiai dan Ulama serta pejuang keadilan dan kemakmuran rakyat," katanya.