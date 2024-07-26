Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Lepas Ekspor 16 Ribu Pasang Sepatu ke Amerika, Jokowi: Nantinya Akan Serap 13 Ribu Pekerja

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:49 WIB
Lepas Ekspor 16 Ribu Pasang Sepatu ke Amerika, Jokowi: Nantinya Akan Serap 13 Ribu Pekerja
Jokowi lepas ekspor sepatu ke Amerika (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melepas ekspor perdana 16 ribu pasang sepatu merek Hoka ke Amerika Serikat di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Sepatu-sepatu tersebut diproduksi oleh PT Yih Quan Footwear Indonesia, sebuah perusahaan alas kaki terkemuka asal Taiwan yang baru saja memulai investasi pertamanya di Indonesia.

"Hari ini kita akan melepas ekspor perdana 16 ribu pasang sepatu merk Hoka ke Amerika yang diproduksi oleh perusahaan Yih Quan Footwear Indonesia, salah satu produsen alas kaki terkemuka asal Taiwan," kata Presiden dalam sambutannya.

Presiden juga mengungkapkan bahwa opersional pabrik Yih Quan Footwear Indonesia di KIT Batang merupakan langkah penting bagi Lai Yih Group setelah 20 tahun berinvestasi di Vietnam. 

Saat ini, investasi Lai Yih Group di KIT Batang ini mencapai Rp1,7 triliun dan menjadikannya sebagai investasi padat karya pertama di kawasan tersebut.

"Investasi Lai Yih Group di KIT Batang ini senilai Rp1,7 triliun merupakan investasi padat karya pertama di KIT Batang yang mampu nantinya akan menyerap kurang lebih 13 ribu pekerja/karyawan, termasuk tenaga kerja konstruksi," kata Presiden.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
