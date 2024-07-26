Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menteri PANRB Temui Pratikno di Kantornya, Ini yang Dibahas

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:53 WIB
Menteri PANRB Temui Pratikno di Kantornya, Ini yang Dibahas
Menpan RB Abdullah Azwar Anas bertemu Mensesneg Pratikno (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Anas datang langsung ke Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Menurut Anas, pertemuan tersebut untuk membahas situasi terkini Government Technology (GovTech) Indonesia. Adapun topik utama yang dibahas khususnya terkait  Single Sign-On (SSO) dan reviu mengenai anggaran-anggaran yang diperlukan.

“Hari ini kami dipimpin oleh Pak Mensesneg membicarakan kelanjutan dan kepastian proses GovTech. Salah satu poinnya selain soal SSO-nya, ada soal anggaran,” kata Anas dalam keterangannya.

GovTech Indonesia yang bernama INA Digital merupakan bagian dari BUMN Peruri. Entitas tersebut bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Anas mengungkapkan, progres dari INA Digital yang dilaporkan salah satunya adalah pembangunan aplikasi Aparatur Negara yang sudah memasuki uji coba dengan lebih dari 6.500 ASN dan secara bertahap akan digunakan seluruh ASN ke depan.

Anas mengusulkan sejumlah solusi dan prioritas untuk mengatasi isu-isu kontrak, kesiapan teknis, dan ekspektasi publik jelang peluncuran layanan awal INA Digital pada September 2024.

 

Halaman:
1 2
      
