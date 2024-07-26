Milad ke-49 MUI, Wapres Bangga dengan Kiprahnya di Indonesia

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang juga menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku bangga dengan kiprah MUI di Indonesia selama ini.

Hal ini diungkapkan Wapres saat menghadiri Milad ke-49 MUI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024) malam.

“Alhamdulillah malam ini kita bisa menghadiri acara Milad Majelis Ulama Indonesia yang ke-49. Sebagai orang yang pernah ikut berkiprah di MUI selama berpuluh-puluh tahun, dari anggota Komisi Fatwa, menjadi Wakil Ketua Komisi Fatwa, menjadi Ketua Komisi Fatwa, menjadi ketua yang membidangi fatwa, menjadi wakil ketua umum sampai ketua umum, dan sekarang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan, saya merasa bersyukur dan merasa bangga dengan kiprah MUI selama ini di Indonesia,” kata Wapres mengawali sambutannya.

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan bahwa sesuai visi-misinya MUI merupakan pelayan umat dan mitra pemerintah.

“Tadi sudah banyak diceritakan Ketua Umum sesuai dengan misi visi MUI yaitu sebagai khadimul ummah pelayan umat dan mitra pemerintah, ini merupakan khittah MUI.”