Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Milad ke-49 MUI, Wapres Bangga dengan Kiprahnya di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:55 WIB
Milad ke-49 MUI, Wapres Bangga dengan Kiprahnya di Indonesia
Wapres buka acara Milad ke-49 MUI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang juga menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku bangga dengan kiprah MUI di Indonesia selama ini. 

Hal ini diungkapkan Wapres saat menghadiri Milad ke-49 MUI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024) malam.

“Alhamdulillah malam ini kita bisa menghadiri acara Milad Majelis Ulama Indonesia yang ke-49. Sebagai orang yang pernah ikut berkiprah di MUI selama berpuluh-puluh tahun, dari anggota Komisi Fatwa, menjadi Wakil Ketua Komisi Fatwa, menjadi Ketua Komisi Fatwa, menjadi ketua yang membidangi fatwa, menjadi wakil ketua umum sampai ketua umum, dan sekarang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan, saya merasa bersyukur dan merasa bangga dengan kiprah MUI selama ini di Indonesia,” kata Wapres mengawali sambutannya.

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan bahwa sesuai visi-misinya MUI merupakan pelayan umat dan mitra pemerintah. 

“Tadi sudah banyak diceritakan Ketua Umum sesuai dengan misi visi MUI yaitu sebagai khadimul ummah pelayan umat dan mitra pemerintah, ini merupakan khittah MUI.”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180110//maruf-3A4y_large.jpg
Ma’ruf Amin: Santri Harus Kuasai Ilmu, Teknologi dan Menjadi Penggerak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178857//narkoba-DoYy_large.jpg
Polri Tangkap 51.763 Tersangka Narkoba, Wasekjen MUI: Penegakan Hukum Harus Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175161//mui-xghB_large.jpg
MUI Jakarta: Air Tidak Hanya Penuhi Kebutuhan Dasar, tapi Bermakna dalam Tradisi Agama dan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/614/3175133//ponpes_al_khoziny_sidoarjo_ambruk-H6T4_large.jpg
MUI Ajak Umat Islam Sholat Ghaib untuk Korban Ambruknya Ponpes Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174808//makan_bergizi_gratis-Q4H3_large.jpg
Nampan MBG Wajib Bersertifikat Halal Usai Terindikasi Minyak Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/614/3173569//ketua_mui_bidang_ekonomi_kh_lukmanul_hakim-aiPk_large.jpg
Kenang KH Lukmanul Hakim, Ketua MUI : Pekerja Keras dan Banyak Ide
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement